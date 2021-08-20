Aslıhan Kayacık Turgutlu Belediyespor'da
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Aslıhan Kayacık Turgutlu Belediyespor'da

Aslıhan Kayacık Turgutlu Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kayacık ile sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kayacık ile sözleşme imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleşen imza töreniyle Aslıhan Kayacık, kendisini Turgutlu Belediyespor'lu yapan sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç ve Yardımcı Antrenör Yener Baştürk de katıldı.

Ankara Vakıfbank Spor Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü, Ereğli Belediyespor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Kalecik Belediyespor takımlarında forma giyen 23 yaşındaki Aslıhan Kayacık, smaçör ve köşe oyuncu pozisyonlarında Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımının başarısı için ter dökecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Kadın Voleybol Takımımız için sürpriz bir transfere imza atarak Aslıhan kardeşimizi kadromuza dahil ettik. Tıpkı diğer tüm oyuncularımız gibi Aslıhan'ın da Turgutlu Belediyespor çatısı altında başarılı bir sezon geçireceğine inanıyor, kendisine şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

Aslıhan Kayacık ise "Turgutlu Belediyespor yakından takip ettiğim, spora ve sporculara gösterdiği destek sebebiyle içinde bulunmak istediğim bir yerdi. Bu sezonda hem bu ailenin bir ferdi olmaktan hem de Turgutlu Belediyespor formasıyla 2. Lig'de oynayacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Bu fırsatı bana verdikleri için Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve antrenörlerime teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MANİSA

Aslıhan Kayacık Turgutlu Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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