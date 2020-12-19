Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım
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Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım

19.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:06
Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım

Karalar, "Yılbaşı için henüz yapılmış net bir planımız yok. ya İzmir'de akrabalarımızla birlikte tüm aile olacağız ya da burada İstanbul'dayız" dedi.

Karalar, "Yılbaşı için henüz yapılmış net bir planımız yok. ya İzmir'de akrabalarımızla birlikte tüm aile olacağız ya da burada İstanbul'dayız" dedi. Karalar ayrıca yeni sezon için görüşmelerinin devam ettiğini, ocak ayında bir sürprizi olacağını açıkladı.

Kaynak: Hürriyet

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