Aslıhan Karalar: Yeni yılı ailemle karşılayacağım

Karalar, "Yılbaşı için henüz yapılmış net bir planımız yok. ya İzmir'de akrabalarımızla birlikte tüm aile olacağız ya da burada İstanbul'dayız" dedi.

Karalar, "Yılbaşı için henüz yapılmış net bir planımız yok. ya İzmir'de akrabalarımızla birlikte tüm aile olacağız ya da burada İstanbul'dayız" dedi. Karalar ayrıca yeni sezon için görüşmelerinin devam ettiğini, ocak ayında bir sürprizi olacağını açıkladı.

Kaynak: Hürriyet