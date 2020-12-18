Aslıhan Karalar müjdeyi verdi

Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, yeni yıl öncesinde alışveriş yaptı.

Yeni yılı İstanbul'da yada İzmir'de ailesiyle birlikte karşılayacağını söyleyen güzel oyuncu, "Yılbaşı için henüz yapılmış net bir planımız yok. ya ailece İzmir'de akrabalarımızla birlikte tüm aile birlikte olacağız, yada burada İstanbul'da olacağız. "açıklamasında bulundu.

Yeni sezon için görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen güzel oyuncu, Ocak ayı içerisinde de sürpriz bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.





Kaynak: Snob Magazin