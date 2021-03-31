Aslıhan Karalar'dan Survivor Batuhan Karacakaya'ya destek
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Aslıhan Karalar'dan Survivor Batuhan Karacakaya'ya destek

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Aslıhan Karalar'dan Survivor Batuhan Karacakaya'ya destek

Oyuncu Aslıhan Karalar, 'Survivor 2021'de yarışan çocukluk arkadaşı Batuhan Karacakaya'ya sosyal medya hesaplarından destek verdi. İşte detaylar...

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Güzel oyuncu, Survivor'daki performansı ve aldığı oylarla dikkat çeken Batuhan Karacakaya ile çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Karalar, "Canım Batuhan, küçük yaşta girdiği sanat camiasında yediden yetmişe herkese hitap eden birçok önemli dizide yer alarak başarısını kanıtlamış, iş yaşamı dışında da son derece yardımsever, düşünceli, özü sözü bir, planlı programlı oluşu, temiz kalbiyle herkesin takdirini, sevgisini kazanmıştır" diye yazdı.

Karalar, geçtiğimiz aylarda "Survivor' macerasını heyecanla takip ediyor ve onu gururla destekliyorum. Başarıların daim olsun" diyerek yakın dostuna destek vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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