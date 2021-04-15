Aslıhan Karalar'dan estetik iddialarına yanıt geldi
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Aslıhan Karalar'dan estetik iddialarına yanıt geldi

Aslıhan Karalar'dan estetik iddialarına yanıt geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, dudak estetiği yaptırdığı yönündeki iddiaya çocukluk fotoğrafıyla yanıt verdi. İşte Karalar'ın çocukluğu...

Çocukluk yıllarında çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan oyuncunun, dudaklarının yıllar önce de yapılı olduğu görüldü.

MİNİK ASLIHAN'A BEĞENİ YAĞDI

Karalar'ın bu karesi kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAPILDI

Ünlü oyuncunun takipçileri, "Çocukluktan gelen güzellik", "Hiç değişmemişsin" ve "Hala bebek gibi güzelsin" şeklinde mesajlar gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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