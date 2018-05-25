Aslıhan Doğan Turan'dan Yemek Programına Katılan Kayınvalidesine Destek
Milli futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan yemek programına katılan kayınvalidesi Yüksel Turan'a sosyal medyadan destek verdi.
Başakşehirli futbolcu Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
ARDA TURAN'IN ANNESİ YEMEK PROGRAMINA KATILDI
Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan, Pelin Karahan'ın sunduğu yemek programına katılarak yemek yaptı.
"ANNECİM ELLERİNİZE SAĞLIK"
Aslıhan Doğan Turan dda o anları sosyal medya hesabından "Annecim ellerinize sağlık" notuyla paylaştı.