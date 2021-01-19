Aslı Yetkin Karagül'e yeni görev

bp’nin küresel yeniden yapılanma sürecinde Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, bp Müşteri ve Ürünler Başkan Yardımcısı Danışmanı rolüne atandı.

bp'nin küresel yeniden yapılanma sürecinde Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, bp Müşteri ve Ürünler Başkan Yardımcısı Danışmanı rolüne atandı.

Karagül, 1 Ocak 2021 itibarıyla yeni pozisyonunda görevine başladı.

bp ve Castrol bünyesinde 1998 yılından bu yana önemli pozisyonlarda görev alan Aslı Yetkin Karagül, Kasım 2018'den bu yana Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörlüğü görevini yürütüyor.

Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Karagül, yüksek lisansını SDA Bocconi ve ESADE üniversitelerinde Satış ve Pazarlama Yönetimi bölümünde tamamladı.

İş hayatına 1998 yılında bp Madeni Yağlar biriminde başlayan Karagül, 2001 yılında bp Castrol birleşmesi ile Madeni Yağlar bünyesinde pazarlama, özel müşteriler yönetimi, finans ve yatırımlar alanlarında görev aldı.

Karagül sırasıyla; Türkiye, Ortadoğu, Afrika bölgesi Ağır Vasıtalar Pazarlama Müdürlüğü, Araç Üreticileri Kilit Müşteri Yöneticiliği, Avrupa ve Afrika Bölgesi Marka ve Teklif Geliştirme Müdürlüğü, Avrupa ve Afrika Markalar Takım Liderliği, Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Pazarlama Müdürlüğü ve Global Ağır Vasıta ve Endüstriyel Marka Liderliği görevlerini üstlendi.

Karagül evli ve üç çocuk annesi.

Kaynak: Carmedya.com