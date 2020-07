Aslı Turanlı'ya Kanal D uğurlu geldi Güzel sunucu Aslı Turanlı, ikinci ailem dediği Kanal D'nin dijital platformunda kendi projesi olan COME ON ile bambaşka bir formatla ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Ekranların sevilen yüzü Aslı Turanlı, COME ON adındaki yeni projesiyle ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Kendi projesi olan yepyeni bir formatla yeni sezona hazırlanan güzel sunucu, şimdiden oldukça heyecanlı. Kanal D'nin dijital platformunda yayınlanacak programla karşımıza çıkacak Turanlı, birbirinden özel konukları ağırlayarak, ünlülerin hiç duymadığımız yönlerini bu programda açığa çıkartacak. Pandemi sürecinde kendi yaptığı formatı Kanal D'ye sunan ve büyük heyecanla karşılanan program çok yakında dijital platformda büyük yankı uyandıracak. Yeni sunacağı program hakkında çok heyecanlı olduğunu belirten güzel sunucu, "İkinci ailem dediğim Kanal D'de yepyeni bir formatla seyirci karşısına çıkacağım için çok mutluyum. Yeni sezon hepimize uğurlu gelsin" diyerek duygularını dile getirdi. COME ON adındaki program şimdiden merakla bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin