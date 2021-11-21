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Aslı Turanlı vegan oldu

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Aslı Turanlı vegan oldu

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı sağlığı için beslenme tarzını değiştirdi ve vegan oldu. Yani her tür et ve hayvansal ürünü hayatından çıkardı. İşte detaylar...

İZMİR (Snob Magazin) -

Aslı Turanlı, yakın arkadaşı Cihan Nacar'ın geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen defilesine destek olmak için soluğu İzmir'de aldı.

Defile sonrası basın mensupların sorularını cevaplayan Turanlı, artık vegan beslenmeye başladığını söyledi.

Oyuncu, "Birkaç aydan beri vegan besleniyorum. Son zamanlarda kırmızı etten uzak duruyorum. Balkabağı çorbasıyla resmen akraba oldum. Beni hafifletti vegan beslenme... Eskiden çok muz yerdim şeker var diye artık artık yemiyorum" dedi.

VEGANLIK VE VEGAN BESLENME NEDİR?

Veganlık, en basit tanımıyla, hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir. Bazen sıkı vejetaryenlik diye de adlandırılır. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddeder. Veganlar, hayvanlardan türetilen, dolayısıyla üretilmesi için hayvanların kullanıldığı yiyecek ürünlerini tüketmediği gibi, yapımında deri, kürk, kemik, jelatin, yün (koyun yünü, kaşmir, angora), ipek gibi hayvansal maddelerin kullanıldığı yiyecek dışı maddeleri de kullanmaz, giyimlerinde pamuk ve keten gibi bitkisel ya da akrilik gibi sentetik kumaşları kullanırlar. Hayvanlar üzerinde test edilen ve lanolin, propolis gibi hayvansal ürünler içeren kozmetik ve ev temizliği ürünleri de bunlara dahildir. Bunlara ek olarak veganlar, hayvanların kullanıldığı eğlence biçimlerine (sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi, at yarışı vs.) katılmaz.

Aslı Turanlı vegan oldu

Aslı Turanlı vegan oldu

Aslı Turanlı vegan oldu

Aslı Turanlı vegan oldu

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