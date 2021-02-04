Aslı Turanlı'nın acelesi var

Güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün kız arkadaşı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Kız kıza alışverişe çıktıklarını söyleyen Turanlı, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Şıklığı ile göz dolduran güzel oyuncu, soruları yanıtsız bırakırken "Biraz acelem var. Acil bir yere yetişmem gerekiyor, o yüzden kusura bakmayın. " demekle yetindi.





Kaynak: Snob Magazin