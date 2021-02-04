Aslı Turanlı'nın acelesi var
04.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:49
Güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün kız arkadaşı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
Kız kıza alışverişe çıktıklarını söyleyen Turanlı, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Şıklığı ile göz dolduran güzel oyuncu, soruları yanıtsız bırakırken "Biraz acelem var. Acil bir yere yetişmem gerekiyor, o yüzden kusura bakmayın. " demekle yetindi.
Kaynak: Snob Magazin