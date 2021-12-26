Aslı Turanlı hastanelik oldu

Geçtiğimiz ay beslenme tarzını değiştirdiğini söyleyen ve vegan olduğunu açıklayan Aslı Turanlı, diyet yüzünden hastanelik oldu. Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan güzel oyuncu ve sunucu, sevenlerini korkuttu.

Duruma açıklık getiren Aslı Turanlı, "Kendimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadım. Şimdi neredeyse kendimi başkalarıyla kıyaslamaya zorlayan bir sektörde çalışıyorum ve daha kötüsü sürekli sahte bir imajla yüzleşiyorum. Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, "Daha iyi görünmek için sürekli yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi" diyorum.

Yeni yılda önce sağlığınıza sonra sevdiklerinize ve kendinize iyi davranın. Geçmiş olsun mesajlarınız için bin şükran" diye yazdı. Turanlı'nın, bir gün hastane kaldıktan sonra taburcu olduğu öğrenildi. Güzel sunucu ve oyuncu, her tür et ve hayvansal ürünü hayatından çıkardığını geçtiğimiz ay belirmişti.