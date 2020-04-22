Aslı Turanlı: Geceleri aç yatıyorum Kanal D'nin sevilen yüzü Aslı Turanlı, evde kaldığımız bu zaman diliminde geceleri aç uyuduğunu söyledi

Kanal D'nin sevilen yüzü Aslı Turanlı koronavirüs dolayısıyla evde zaman geçirdiğimiz bu süreçte geceleri aç yatarak formunu koruduğunu anlattı. Hayatı boyunca hiç kilolu biri olmadığını söyleyen Turanlı, üzüldüğü zaman kilo olarak geri döndüğünü dile getirdi. Genç kızlara formunu nasıl koruduğunu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla anlatan güzel oyuncu tüyolar da verdi. Turanlı, "Vücudunuzu tanıdığınız zaman istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Yediğinizi yakabildiğiniz zaman sorun kalmıyor. Ben son bir senedir özellikle sporla çok iç içeyim ve balık insanıyım. İki öğün yemek yemeye dikkat ediyorum. Tatlı sipariş ettiğim zaman hepsini yemiyorum. Tamamen tok uyumamaya özen gösteriyorum" diyerek geceleri aç uyuduğunu anlattı.& ;