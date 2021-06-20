Aslı Samat: Yargılanmamak için oyuncu oldum

Şef Türev Uludağ'ın sunduğu yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söyledi.

Şef Türev Uludağ'ın sunduğu yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söyledi.

7 yaşında oyunculuğa başladığını söyleyen Aslı Samat, "o yaştayken tiyatro oyununa gittiğimde sahnede herkesin dalga geçeceğini düşündüğüm bir an yaşanmıştı. Oysa kimse dalga geçmedi. O sırada hoşuma gitti onunla dalga geçilmemesi... Sırf sahnede diye dalga geçilmedi. Kendi kendime, 'burada yargılanmazsın işte' dedim ve o yaşta başladı oyunculuk heyecanım" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Hürriyet