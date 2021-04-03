Aslı'nın ölümündeki 'boş yatak yoktu' iddiası, Sağlık Müdürlüğü'nce yalanlandı
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Aslı'nın ölümündeki 'boş yatak yoktu' iddiası, Sağlık Müdürlüğü'nce yalanlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aslı'nın ölümündeki 'boş yatak yoktu' iddiası, Sağlık Müdürlüğü'nce yalanlandı

İZMİR'de takı satarak geçimini sağlayan ve bir tür romatizmal rahatsızlık olan relapsing polikondrit ile Cogan sendromu hastası olan Aslı Özkısırlar'ın hastanede boş yatak olmadığı için hayatını kaybettiği iddiasına İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama
Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

İZMİR'de takı satarak geçimini sağlayan ve bir tür romatizmal rahatsızlık olan relapsing polikondrit ile Cogan sendromu hastası olan Aslı Özkısırlar'ın hastanede boş yatak olmadığı için hayatını kaybettiği iddiasına İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "Haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavisi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır. 10.03.2021 tarihinde başvurduğu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğinde aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte, hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından, acil bir durum olmadığı gerekçesiyle, COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına, hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir. Ancak hastamız 31.03.2021 günü saat 23.50'de bulantı kusma, çarpıntı şikayetleri ile 112 Acil ambulans ile evinden İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirilmiştir. Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır " denildi. 

Ertesi gün durumunun kötüleşmesi üzerine hastanın entübe edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 02.04.2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir. İmmunosupresif tedavi almakta olup, salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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