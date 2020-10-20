Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel nereli? Aslı Hünel'in eşi, abisi kimdir?

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan, aldığı sanat eğitimiyle sesinden de söz ettiren ünlü isim Aslı Hünel, kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları nelerdir?

Katıldığı programlarda adından sıkça söz ettiren Aslı Hünel, müzik kariyerinde başarılı adımlar attı. Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir gibi önemli yapımlarla adından bahsettiren Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel, yıllardır sanat camiası içerisinde olan başarılı bir isimdir. Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Annesi Arap, babası ise Selanik göçmeni olan Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alarak müzik kariyeri için adımlar atan Aslı Hünel, 14 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan ikilinin düğünü Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşti. Düğüne sanat dünyasından pek çok isim de katıldı.

ASLIHAN HÜNEL'İN EŞİ KİMDİR?

Aslıhan Hünel, Savaş Yurtsever ile evlidir.

ASLIHAN HÜNEL'İN ABİSİ KİMDİR?

Saruhan Hünel ile Aslıhan Hünel kardeştir.

ASLI HÜNEL'İN ŞARKILARI

Aslı Hünel 1994 tarihinde "Büyük Hata" şarkısını Elenor müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

2019 Tarihinde "Bambaşka" Albümünü dijital platformlarda yayınladı.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?



Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir. Ayrıca Savaş Yurtsever,Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.