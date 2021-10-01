Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi!

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in hayatı merak ediliyor. Aslı Hünel müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlar ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmekte. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel mesleği nedir? Aslı Hünel hayatı ve biyografisi nedir?

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel mesleği nedir? Aslı Hünel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alan Aslı Hünel, müzik kariyerine 14 yaşında Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde başladı.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici
Magazin Gülşen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gökhan Töre Muslera Mustafa Denizli Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Zafer Kurugöl Emine Erdoğan Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:59:27. #1.12#