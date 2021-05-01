ASLI HÜNEL CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...
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ASLI HÜNEL CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

ASLI HÜNEL CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Ayarsızım şarkısı ile müzik listelerindeki hızlı yükselişine devam eden başarılı sanatçı Aslı Hünel, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Nermin'in Enfes Mutfağı" programına konuldu...

Sosyal medyadaki başarısını ekranlara da taşıyan Nermin Gül'ün sunduğu programda mutfaktaki hünerlerini de sergileyen Hünel, daha önce sanatçı Emrah tarafından da seslendirilen "Baba" şarkısını söylediği anlarda ise duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Pandemi döneminde babası Fevzi Hünel'i kaybeden güzel sanatçı alınan tam kapanma önlemlerine de dikkat çekerek "Covid benden en değerli parçamı, babamı alıp götürdü. Bu yüzden herkesin son derece dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyorum. Giden asla geri gelmiyor. Sadece acısı kalıyor, hatıralar kalıyor..." ifadelerini kullanan güzel sanatçıyı ise sunucu arkadaşı Nermin Gül teselli etti.

Canlı yayının son bölümünde tüm erkeklere de özel bir çağrıda bulunan Hünel ve Gül "Üç hafta uzun bir süre. Lütfen bu süre zarfında ailenize ve sevdiklerinize daha fazla hoşgörülü olmaya çalışın. Bu zor günleri önce aile içindeki dayanışma ve hoşgörü ile aşabiliriz. Oklava elimizde, gözümüz üzerinizde." sözleriyle ekran başındaki yüzbinleri tebessüm ettirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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