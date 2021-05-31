Aslı, hayatını değiştiren kuşkonmazda, rekoltenin 17 tonunu e- ticaret ile sattı

İSTANBUL'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, iş gezisinde gördüğü kuşkonmazın üretimine memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan Aslı Aksoy (40), turistlik işletmelerin pandemi nedeniyle kapalı olmasına rağmen 20 ton hedeflediği rekoltenin 17...

İSTANBUL'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, iş gezisinde gördüğü kuşkonmazın üretimine memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan Aslı Aksoy (40), turistlik işletmelerin pandemi nedeniyle kapalı olmasına rağmen 20 ton hedeflediği rekoltenin 17 tonunu e-ticaret yoluyla sattı. Aksoy, 2 yıl içerisinde Avrupa ülkelerine ihracat yapacağını açıkladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılının aralık ayında, memleketi Muğla'nın Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi. Aynı yıl 7 ton, 2018'de 10 ton, 2019'da 12 ton, 2020'de 15 ton ürün hasat eden Aksoy, 'İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası' alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. Tarlasında koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maske ve eldiven takıp, 15 kadın çalışanıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak hasat yapan Aksoy, pandemi nedeniyle turistlik işletmelerdeki sıkıntıya aldırış etmeden, 20 ton hedeflediği rekoltenin 17 tonunu e-ticaret yoluyla sattı.

'ALMANYA, HOLLANDA VE İNGİLTERE'YE İHRACAAT YAPACAĞIZ'Yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Aksoy, "Antalya'nın Aksu ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) arazisi içerisinde geçen yıl 140 dönüm alanda kuşkonmaz dikimi yaptık. Bu senede aynı yerde 40 dönüm daha dikim gerçekleştireceğiz. Antalya'daki bu tarlamız Türkiye 'nin en büyük parseldeki kuşkonmaz sahası olacak. Potansiyeli olan bir ürün. Faydaları saymakla bitmiyor. Başlı başına folik asit deposu ve lifli bir sebze. Ülkemiz için katma değeri yüksek olan kuşkonmazı üretmek çok keyifli. Antalya'daki tarlamız 2 yıl içerisinde hasada geldiği zaman Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye ihracat yapacağız" dedi.'KUŞKONMAZ ÜRETİMİ, AİLE MODELİ ÇİFTÇİLİĞİNE ÇOK UYGUN'Aksoy, pandemi nedeniyle internet üzerinden satışlarının artığını belirterek, "Tüketicilerimiz zorlu süreçte bize destek oldular. 1 kilo değil, 5 kilo şeklinde sipariş verdiler. Talepleri karşılayamaz duruma geldik. Diktiğimiz tarlalar hasada gelseydi bu kadar daha satış yapardık. Kuşkonmaz üretimi aile modeli çiftçiliğine çok uygun. 2 yıllık bekleme süreci var. Ancak 10 yıl boyunca aynı tarladan ürün alıyoruz. İşin pazarlama kısmında bizler emek harcıyoruz. Kuşkonmazı tanıtmak için faaliyetler yürütüyorum. Ticari anlamda üretici arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyorum. 2 genç arkadaşımız geçen yıl mahallemizde kuşkonmaz diktiler. Bu yıl az miktar hasat yaptılar. Gelecek yıl tarlaları tam verime ulaşacak. Onların ürünleri satıp alıp, ağımızın içerisinden tüketiciyle buluşturacağız. Üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.KUŞKONMAZ NASIL ÜRETİLİYOR

Tohumdan elde edilen fideler tarlaya dikiliyor. İki yıllık titiz bir bakımın ardından üçüncü yıl azar azar ürün vermeye başlıyor. Tarladaki kökler 10-12 sene boyunca verimli bir şekilde ürün veriyor. Genellikle şubat ayı sonu mart başında bitkinin sürgünleri toprak yüzeyinden dışarı çıkmaya başlıyor. Sürgünler 25 santim boyutuna geldiğinde toprağa yakın bir şekilde kesiliyor. Kesimde hassas davranmak gerekiyor çünkü topraktan çıkmak üzere olan bir sürgün küçük bir bıçak darbesiyle zarar görerek dik çıkması gerekirken eğiliyor ki bu da kalite kriterlerini ters yönde etkiliyor. Tarladan toplanan kuşkonmazlar toprağını atması için yarım saat soğuk suda tepelerini suya değdirmeden bekletiliyor. Serinleme sonunda boylarına göre ayrılıyor ve dipleri kesilerek 400 gramlık bağcıklar haline getiriliyor. Kuşkonmazın kilosu 40-45 liradan satılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün