'Aslı Gibidir'den Sürpriz Teaser Fragman Yayında!

BOL KAHKAHA 'ASLI GİBİDİR'DE!

Filmde; Aslı İnandık'ın hayat verdiği, oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan, kazandığı konservatuarın ödemelerini gerçekleştirmek için "Gerçek Yaşam Dublörler Kulübü" ne katılan Aslı'nın hayatı bir anda değişiyor. Katıldığı kulüple birbirinden farklı 8 karaktere bürünen Aslı İnandık'ın canlandırdığı tiplemelerden detaylar teaser fragmanla seyirciyle buluştu.

İzleyenleri kahkahaya boğan fragmanla, filmi sabırsızlıkla bekleyen seyirciler 25 Ocak Cuma günü için geri sayıma başladı.

Filmin konusu:

Aslı (Aslı İnandık) çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen iyi niyetli, saf ve hayalperest bir kızdır. Hayallerinin peşinden gider ve özel bir konservatuarın oyunculuk bölümünü kazanır. Ailesi bu duruma karşı çıkar ve beklediği desteği göremez. Çaresizce para kazanmak için ne yapacağını düşünürken 'gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk' yapan dublörler kulübüyle tanışır ve orada çalışmaya başlar. Burası hem Aslı'nın okul parasını kazanabileceği hem de kılıktan kılığa girerek oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği bir yerdir. Her şey yolunda giderken, iş için gönderildiği eğlenceli görevlerden birinde hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar.

Kaynak: Bültenler