Aslı Enver'le Ayrılan Murat Boz Uzak Doğu'ya Gidiyor
Aslı Enver'le evlilik yolunda giden ilişkisi ayrılıkla sonuçlanan Murat Boz, kafa dinlemek için Uzak Doğu'ya gidecek.
2,5 yıldır oyuncu Aslı Enver ile kıskançlık yüzünden ayrılan şarkıcı Murat Boz, ayrılık sonrası kafa dinlemek için Uzak Doğu'ya gidiyor.
"SİNİRLERİM ÇOK YIPRANDI"
Dostlarına ayrılık sonrası sinirlerinin çok yıprandığını söyleyen şarkıcı, 10 gün tatil yapacak.
HER ŞEYİ SİLDİLER
Ayrılık sonrası bir süre sessiz kalan Aslı Enver, geçtiğimiz gün Murat Boz'la olan tüm fotoğraflarını silerek takipten çıkmıştı. Bunun üzerine Murat Boz'da Enver'le olan resimlerini silerek takipten çıkardı.
YORUMLAR (16)
-
ya bunun kafa zaten bos neyini dinlendirmeye gidiyor o parayla bir duzune fakir doyurur insan olanCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Allahim sana geliyoruuumm çok tatliiiCevap Yaz 4 Yayından KaldırDAVUDO: aman kos o da seni bekliyordur ne insanlara kaldik ya4 Yayından Kaldır
-
Bu haberi görünce senin burda olacağını hemen anladımCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırKARN LA KRANG LEUNG: :)1 Yayından Kaldır