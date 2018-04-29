Aslı Enver'le Ayrılan Murat Boz Uzak Doğu'ya Gidiyor

2,5 yıldır oyuncu Aslı Enver ile kıskançlık yüzünden ayrılan şarkıcı Murat Boz, ayrılık sonrası kafa dinlemek için Uzak Doğu'ya gidiyor.

"SİNİRLERİM ÇOK YIPRANDI"

Dostlarına ayrılık sonrası sinirlerinin çok yıprandığını söyleyen şarkıcı, 10 gün tatil yapacak.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Ayrılık sonrası bir süre sessiz kalan Aslı Enver, geçtiğimiz gün Murat Boz'la olan tüm fotoğraflarını silerek takipten çıkmıştı. Bunun üzerine Murat Boz'da Enver'le olan resimlerini silerek takipten çıkardı.