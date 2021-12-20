Aslı Enver ile Sarp Batur'un ayrılık nedeni şoke etti!

Aslı Enver'in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Batur'un, daha önce 9 yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift 3 yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz'la aşk yaşayan güzel oyuncu, Boz'un da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.

ÜZÜLEREK AYRILDI

Sarp Batur'la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Aslı Enver'in üzülerek ayrılık kararı aldığı söyleniyor. Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver'le birlikte Meksika'ya tatile gitti.