Aslı Enver'e Evlilik Teklifi Ettiği Konuşulan Murat Boz, İddiaları Yalanladı
Aslı Enver'e evlilik teklifi ettiği iddiasıyla gündeme gelen Murat Boz, konuyla ilgili sessizliğini yakın çevresine bozarak "Ne evliliği? Aslı Enver ile görüşmeye başlamadık" dedi.
2,5 yıllık ilişkilerini dört ay önce noktalayan ünlü şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in barıştıkları yönünde çıkan haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; Murat Boz, Enver'e evlilik teklifinde bulunmuş, Enver de düşünmek için süre istemişti. Ancak çıkan haberlerden sonra yakın çevresine konuşan şarkıcı, evlilik düşünmediğini ve Aslı ile konuşmaya başlamadıklarını söyledi.
"EVLİLİK FİKRİ BANA UZAK"
Habertürk'ün haberine göre Murat Boz yakın çevresine, "Aslı Enver ile barışmadık, görüşmeye de başlamadık. Bir de evlilik teklifi çıkartmışlar, ne evliliği. Evlilik fikri zaten uzak bana" dediği öğrenildi.
YORUMLAR (12)
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Bizi de çok üzdüler ama sabah kalkıp işe gittikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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neden millet olarak bu kadar herkezin özel hayatına karışir oldukCevap Yaz Yayından Kaldır
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görüşmeden nasıl sevişebiliyorlar onu anlamadım. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE EVLİLİĞİ DOSTUM ODA NE KİM ÇIKARDI BU SAÇMA ŞEYİ NE GÜZEL İSTEDİĞİMLE İSTEDİĞİMİ YAPIYORUM EVLENMEKTE NEYMİŞ AHAHAHAHA SAÇMALAMAYIN BEN EVLİLİĞE KARŞIYIM YANİ SEVMİYORUM EVLENMEDEN DAHA GÜZEL OLUYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya milletin özel hayatından bizeneCevap Yaz 1 Yayından Kaldır