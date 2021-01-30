Aslı Enver'den flaş Murat Boz hamlesi!
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Aslı Enver'den flaş Murat Boz hamlesi!

30.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:52
Aslı Enver'den flaş Murat Boz hamlesi!

FLAŞ... Ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya platformu Instagram'da gezindiği esnada yanlışlıkla bakın hangi hesabı takip etti? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.& ;

Aslı Enver, Instagram'da dolaştığı esnada yanlışlıkla Murat Boz'un bir fan hesabını takip etti.

Kaynak: Snob Magazin

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