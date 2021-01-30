Aslı Enver'den flaş Murat Boz hamlesi!
30.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:52
FLAŞ... Ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya platformu Instagram'da gezindiği esnada yanlışlıkla bakın hangi hesabı takip etti? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.& ;
Aslı Enver, Instagram'da dolaştığı esnada yanlışlıkla Murat Boz'un bir fan hesabını takip etti.
Kaynak: Snob Magazin