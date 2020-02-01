Aslı Enver'den flaş Murat Boz açıklaması!
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Aslı Enver'den flaş Murat Boz açıklaması!

Son haftalarda Aslı Enver ve Murat Boz'un barıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Aslı Enver, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde flaş açıklamalar yaptı

01.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:41
Aslı Enver'den flaş Murat Boz açıklaması!

Babil dizisinde rol alan güzel oyuncu ile şarkıcı , 4 ay önce evlilik yolunda giden ilişkilerini bitirdi. Geçtiğimiz haftalar barıştıkları söylenen çiftten Aslı Enver, iddialara son noktayı koydu.

"İLETİŞİMİ KESTİK"

Oyunculuk yapmanın yanı sıra reklam filmlerinde rol alan Aslı Enver, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde görüntülendi. Ayrılık kararı aldıkları için hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatan çiftin barıştıkları iddia edildi. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Enver, barışma iddiaları için "Murat'la iletişimi 4 ay önce kestik. Hala da iletişimimiz yok. Özel hayatımda mutluyum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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