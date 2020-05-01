Aslı Enver'den flaş estetik itirafı!
01.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:44
Oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde pek çok ünlü isim gibi takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek adına onlardan gelen soruları cevaplandırdı. Enver estetikle ilgili bir soruya da yanıt verdi
Instagram hesabının sağladığı soru-cevap bölümü üzerinden sevenlerinin kendisine sorular yöneltmesini isteyen Enver hepsini büyük bir samimiyetle cevapladı.
'30 yaşından sonra mantık...'
Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği 'Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?' şeklindeki sorusuna verdiği '30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından' diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.
'Gözünüzün önünde büyüdüm'
Oyuncu "estetik var mı?" sorusuna "gözünüzün önünde büyüdüm" yanıtını verdi.
Yüzük açıklaması
Enver, parmağındaki yüzüğü soran takipçisine ise "anneannemin yüzüğü ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" cevabını verdi.
Kaynak: Snob Magazin