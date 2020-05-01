Aslı Enver'den flaş estetik itirafı!

Oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde pek çok ünlü isim gibi takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek adına onlardan gelen soruları cevaplandırdı. Enver estetikle ilgili bir soruya da yanıt verdi