Aslı Enver'in son hali üzdü! Saçlarına aklar düştü...
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Aslı Enver'in son hali üzdü! Saçlarına aklar düştü...

Aslı Enver'in son hali üzdü! Saçlarına aklar düştü...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Yeniköy'de kız arkadaşlarıyle birlikte bir mekan çıkışı görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Aslı Enver'in saçlarına aklar düştüğü görüldü. İşte detaylar...

Yasakların sona ermesi ile soluğu arkadaşları ile dışarda alan Aslı Enver gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni filmi hakkında konuşan Aslı Enver, "Güzel bir proje olacak. Onun için çalışıyorum heyecanlıyım. " dedi.

"BEYAZLARIMLA MUTLUYUM"

Güzel oyuncunun saçındaki beyazları fark eden muhabirler oyuncuya "Beyazları boyatmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Enver, "Beyazlarımla mutluyum, bu halimi seviyorum. Saçımı boyatma gibi bir düşüncem yok. Ama proje için gerekirse boyatabilirim." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYAT SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Özel hayatında adı pek çok ünlü ile anılan oyuncu bu yöndeki sorulara ise "Gayet mutluyum, başka sözüm yok" yanıtını verdi.

Aslı Enver'in arabasındaki "Dünyanın en iyi bayan şoförü" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Aslı Enver'in son hali üzdü! Saçlarına aklar düştü...
Aslı Enver'in son hali üzdü! Saçlarına aklar düştü...
Aslı Enver'in son hali üzdü! Saçlarına aklar düştü...

Kaynak: Snob Magazin

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