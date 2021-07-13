Aslı Enver'den tatil pozu
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Aslı Enver'den tatil pozu

Aslı Enver'den tatil pozu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Sarp Batur ile birlikte tatile çıktı. Enver, tatil pozunu takipçileriyle paylaştı. İşte detaylar...

Oyuncu Aslı Enver bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Aslı Enver'den tatil pozu

Kaynak: Snob Magazin

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