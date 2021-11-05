Aslı Demir, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Haberler Spor
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Aslı Demir, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Aslı Demir, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda Aslı, İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Arnavut rakibi Albina Drazhi'yi yenen Aslı, Rus Dinara Kudaeva Salikhova'ya yarı finalde mağlup olmuştu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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