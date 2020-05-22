Aslı'dan havalı mesaj Oyuncu Aslı Turanlı, sosyal medya hesabından paylaştığı 19 Mayıs paylaşımı dikkat çekti

Yunan DJ ve prodüktör Ilias Valeron ile aşk yaşayan Aslı Turanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda attığı tweet'le sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucu, Twitter sayfasına şöyle yazdı: "Sevgilime 'Ama Atatürk bizim!' diye hava atıyorum. Yabancıların üzerinde kurduğum bu otorite inanılmaz havalı. Ne mutlu Türk'üm diyene." (Kaynak-Hürriyet)



