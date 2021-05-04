Aslı Dalan kimdir? Psk. Aslı Dalan kaç yaşında, nereli? Aslı Dalan biyografisi!

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Aslı Dalan oldu. Peki, Aslı Dalan kimdir? Aslı Dalan, Psikodestek Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Cinsel Terapist olarak görev yapmakta ve özellikle "vajinismus" terapisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Peki Aslı Dalan kaç yaşında, nereli? Aslı Dalan mesleği nedir? Aslı Dalan hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Aslı Dalan oldu. Aslı Dalan, Psikodestek Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Cinsel Terapist olarak görev yapmakta ve özellikle "vajinismus" terapisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Peki, Aslı Dalan kimdir? Aslı Dalan kaç yaşında, nereli? Aslı Dalan mesleği nedir? Aslı Dalan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PSK. ASLI DALAN KİMDİR?

İlk ve orta eğitimini İstanbul Uğur Koleji ve Özel Ata Lisesinde tamamladı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – Psikoloji bölümünden mezun oldu ve Nişantaşı Üniversitesinde Tam Burslu olarak Uzmanlık Eğitimine başladı. Staj döneminde Balıklı Rum Vakfı Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yaptı. Cinsel Terapi alanında pek çok eğitim ve seminere katıldı. Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen WISC-R Zeka Testi eğitimi ile Denver Gelişimsel Tarama Testi, Moxo d-CPT Testi, Çocuk Değerlendirme Testleri eğitimlerini başarı ile bitirerek uygulayıcı ünvanını kazandı. Çeşitli eğitim kurumlarında sorumlu müdür olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana Psikodestek Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Cinsel Terapist olarak görev yapmakta ve özellikle "vajinismus" terapisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

2015 yılında Destek Yayınlarından çıkardığı "Çocuk Yetiştirme Bilgeliği" kitabı ile birlikte pek çok araştırma ve makalesi bulunmaktadır.

Yazılı ve görsel medyada uzmanlık konuları ile yer alan Aslı Dalan ayrıca 2012 – 2013 yayın döneminde ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da Evlen Benimle" programında ve 2017-2018 yıllarında FOX Tv'de yayınlanan "Kaybolan Çiçekler" programında uzman yorumcu olarak görev yapmıştır.