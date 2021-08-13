Aslı Bekiroğlu köpeğiyle gezintiye çıktı
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Aslı Bekiroğlu köpeğiyle gezintiye çıktı

Aslı Bekiroğlu köpeğiyle gezintiye çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'teydi. Köpeğiyle birlikte bir mekan çıkışı görüntülenen Bekiroğlu, iddialı tarzıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Güzel oyuncu, köpeğine "Hadi bakalım yapalım şovumuzu" dedi ama köpeği hiç oralı olmadı. Sonrasında Bekiroğlu, "Tüh rezil olduk şimdi" diyerek köpeğine tatlı sitemde bulundu.

Şu sıralar ne yaptığı sorulan Bekiroğlu, "Yeni bir sinema filminde rol aldım. Çekimleri tamamlandı. Yeni projelerle sevenlerimin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aslı Bekiroğlu köpeğiyle gezintiye çıktı
Aslı Bekiroğlu köpeğiyle gezintiye çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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