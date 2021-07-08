Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi! Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?
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Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi! Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?

Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi! Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslı Bekiroğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslı Bekiroğlu hakkında merak edilenler. Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi. Aslı Bekiroğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslı Bekiroğlu merak konusu oldu. İşte Aslı Bekiroğlu hakkında merak edilen Aslı Bekiroğlu kimdir, Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Kasım 1995

Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,62 m

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

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Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi! Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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