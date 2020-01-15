Aslı Baş davasında sanıklara beraat (1)
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Aslı Baş davasında sanıklara beraat (1)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

15.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:45
Aslı Baş davasında sanıklara beraat (1)

MUĞLA'nın ilçesinde, 9,5 yıl önce 'ın (32) turizmci 'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti. 

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: DHA
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