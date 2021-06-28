Aslı Atalay Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
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Aslı Atalay Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Aslı Atalay Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Aslı ATALAY hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Aslı ATALAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yukarı Çayırardı köyü sakinlerinden Alim ve Merhum İbrahim ATALAY'ın anneleri Cemil ARSLAN ve Bayram NAZIR'ın kayınvalideleri Aslı ATALAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 11: 00 da Kemaliye Caminde kılınacak cenaze namazından sonra aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Alim ATALAY: 0535 315 94 50

28 Haziran 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre

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