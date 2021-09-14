Aslay'dan İçme Suyu Arıza Birimine Ziyaret
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, içme suyu arıza birimini ziyaret ederek personel ile bir araya geldi. Aslay, kurumun en önemli birimlerinden biri olduklarını ifade ettiği içme suyu arıza ekibine özverili çalışmaları için teşekkür etti.
Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Su Arıza Birimi'nde çalışan personeli ziyaret etti.
Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer eşlik etti. Ziyarette Şube Müdürleri Remiz Porsuk, Recep Günay, İlker Kılıç ve Su Arıza Birim Sorumlusu Tuncay Gök de hazır bulundu. Su Arıza Birimi'nde çalışan personelle sohbet eden Genel Müdür Aslay, "Gece gündüz, hafta sonu, bayram tatili demeksizin çalışıyorsunuz. Mesai mefhumu olmadan yaşanan arızalara müdahalede bulunuyorsunuz. Kurumun en önemli bölümlerinden birini oluşturuyorsunuz. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün de sizlere selamını getirdik. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Aslay konuşmasının sonunda, personelin can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da uymalarını istedi.