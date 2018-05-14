Aslantepe'ye Dev Ekran!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime "TT Stadı'nda dev ekran kurulsun, 50 bin kişi birlikte izleyelim. Hem Türkiye'de bir ilk olsun hem de kulübümüz ekstradan para kazansın" dediler.

Aslantepe'ye Dev Ekran!

Göztepe maçına 21. şampiyonluğu kucaklama günü olarak bakan Galatasaraylı taraftarlar kutlamayı Türk Telekom Stadı'nda yapmak için kampanya başlattı.

Sosyal medyadaki çeşitli kanallarda yönetime seslenen sarı-kırmızılıların ortak görüşü "Göztepe maçı için Türk Telekom Stadyumu'na dev ekran kurulsun. 50 bin kişi birlikte izleyelim. Hem Türkiye'de bir ilk olsun hem de kulübümüz ekstradan para kazansın" şeklinde. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'un Roma ile oynadığı rövanş için Anfield Road'ta dev ekran kurmasından ilham alan taraftarlar dev bir sinerji yaratılabileceğini düşünüyorlar.

(AMK)

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.