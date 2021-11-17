Aslantepe'de 13. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu müsabaka sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'ndaki 13. Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe'de oynanan 12 derbide sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 3 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Geride kalan 12 maçta Galatasaray'ın 12 golüne sarı-lacivertliler 10 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.

Aslantepe'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2020-2021 Süper Lig

27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Son galibiyet 2014'te

Uzun yıllar Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup edemedikten sonra bu seriyi bozan ve üst üste oradaki iki maçtan da galip ayrılan Galatasaray evinde ise rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenmişti. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek. Galatasaray'ın evinde oynanan son 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)