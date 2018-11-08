Aslanlardan Kaçarken Nehirde Boğulan Bufaloları, İnsanlar Yedi

Botswana ve Namibya sınırındaki Chobe Nehri'nde yüzlerce bufalo boğuldu. Botswana makamları, bufalo sürüsünün bir aslan sürüsü tarafından kovalandığını ve nehire doğru koştuklarını açıkladı.

PANİK YAPAN BUFALOLAR, NEHRİ GEÇEMEDİ

BBC'ye açıklama yapan yerel halktan biri, daha önce bu kadar kalabalık bir bufalo grubunun boğulduğunu görmediğini söyleyerek, hayvanların girdikleri nehrin diğer tarafının çok derin olması sonucunda panik yapıp sıkışarak boğulmuş olabileceklerini açıkladı.

"ÇOK SAYIDA ASLAN KÜKREMESİ DUYMUŞTUM"

BBC'ye açıklamalarda bulunan bir diğer isim olan yerel sakinlerden Micheletti, salı gecesi çok sayıda aslan kükremesi duyduğunu, çarşamba günü nehrin kenarına indiğinde ise, yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığını söyledi. Micheletti aynı zamanda, salı gecesinin bulutlu geçtiğini, ay ışığının engellenmesi sonucunda bufaloların çevrelerini görememiş olduklarından şüphelendiğini söyledi.

Botswana Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, büyük çaplı bu gibi boğulmaların alışılmadık bir durum olmadığını söyledi. Ancak Micheletti'ye göre, daha önce bu kadar çok sayıda bir boğulma olayı yaşanmadı. Daha önce bülünen en büyük çaplı boğulmanın sayısı 50.

YETKİLİLER İZİN VERDİ

Bufaloların çoğu, bölgede yaşayan insanlar tarafından yenmek üzere götürüldü. Micheletti, yetkililerin de bufaloların insanlar tarafından yenmesine izin verildiğini söyledi.