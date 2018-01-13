Aslanlara Nil, Sultan Sudan Ve Sevakin İsimleri Verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aslanlara Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimlerinin verildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin "Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi" kapsamında Burç Ormanı içerisine kurulan 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine, 4 aslan daha katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye heyeti tarafından Sudan'dan özel bir uçakla Gaziantep'e getirilen aslanlar, hayvanat bahçesinde düzenlenen bir programla basına tanıtıldı. Programa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aslanlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

ŞAHİN: CUMHURBAŞKANIMIZIN ASLANLARI BİZE EMANET

Başkan Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin sağlık, hijyen gibi önemli kriterleri yakalayan kentin en gözde mekanı olduğunu belirterek, "Yüce Mevlam kuşları, böceklerden oluşan tüm canlıların yaşadığı doğayı bize emanet etti, ekolojik sistemi bozmadan tüm canlıları iyi bakmak zorundayız. Hayvanat bahçesinde çalışan arkadaşlarımız işlerini severek büyük bir aşkla yaptıkları için bu doğa güzelliğini insanlarımızla paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından hediye edilen iki dişi iki erkek olmak üzere dört aslanı hayvanat bahçemize göndermeyi uygun buldu. Arkadaşlarımız, Sudan'a gitti, aslanların bakıcısıyla birlikte iki gün önce özel bir uçakla aslanları kente getirdik. Uzun bir yolculuk sonrası onları biraz dinlendirdik, bakımlarını yaptık, doğal ortamlarına alıştırdık. Aslanlarımızı, 'reisin aslanları' olarak tanımladık ama cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede isimlerini bize bildirdi. Dişi aslanlara Nil ve Sultan ismini koydu, erkek aslanlara ise Sudan ve Sevakin ismini verdi. Bu aslanlar bize emanettir. Bizim en büyük medeniyetimiz emanete iyi bakmak ve emanete sahip çıkmaktır. Türkiye'yi, yılda 3,5 milyon ziyaretçisi olan hayvanat bahçesine reisin alanlarını görmeye davet ediyorum. Ayrıca cumhurbaşkanımızı ve torunlarını da bizlere emanet ettiği aslanlara nasıl baktığımızı görmesi için Gaziantep'e davet ediyorum" dedi.

KARAASLAN: ASLANLAR SUDAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ

AK Parti Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanların Sudan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin bir sembolü olacağını bildirerek, "Reisin aslanları Gaziantep'te sağlıklı hijyenik bir ortamda yetişeceklerdir. Doğanın bize bahşettiği tüm güzellikleri bir emanet olarak görüyoruz. İnsanın insanla kurduğu iletişim önemli, insanın doğayla ve tüm yaratılmışlarla kurduğu iletişim en az onun kadar önemlidir. Belediyecilik geniş bir yelpaze, belediyecilikte başkanımız bu kısmı da hakikaten başarıyla yürütüyor" diye konuştu.

KOÇER: ASLAN GÜCÜ TEMSİL EDER

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer da, Türkiye ile Sudan arasındaki güçlü bir kardeşlik bağının cumhurbaşkanımıza verilen aslanlarla tescillendiğini bildirerek, şunları kaydetti: "Aslanın gücü temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanların verildiği zaman da çok önemlidir. Çünkü, Kudüs konusuyla alakalı yaşanan gelişmelerin hemen arkasından böyle bir hediyenin verilmesi anlamlı. Bu aslanlar, Türkiye'nin ve cumhurbaşkanımızın gücünü simgeliyor diye düşünüyorum. Aslanların Gaziantep'te bulunmasından dolayı çok memnunun. Bizim için önemli ve değerli bir emanet."