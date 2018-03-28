Aslanlar Kendilerini Avlamaya Çalışan Kaçak Avcıyı Yedi

Aslanlar Kendilerini Avlamaya Çalışan Kaçak Avcıyı Yedi

Güney Afrika'da yasak yollarla iki aslanı avlamak isteyen kaçak avcı, avlamaya çalıştığı aslanlar tarafından yendi.

Güney Afrika'nın Limpopo bölgesindeki Kruger Ulusal Parkında gerçekleşen olayda, bir grup aslan yasak yollarla avlanan bir avcıya saldırdı.

AVCININ SADECE BAŞI BULUNDU

Olay yerinde avcının yalnızca başı bulunurken, polis sözcüsü Moatshe Ngoepe ilk olarak adamın birkaç gündür kayıp olan park çalışanı ve kamyon şoförü olduğu düşünüldüğünü; ancak, sonrasında olayda kurban giden kişinin yasak yollarla avlanan bir avcı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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