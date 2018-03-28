Aslanlar Kendilerini Avlamaya Çalışan Kaçak Avcıyı Yedi
Güney Afrika'da yasak yollarla iki aslanı avlamak isteyen kaçak avcı, avlamaya çalıştığı aslanlar tarafından yendi.
Güney Afrika'nın Limpopo bölgesindeki Kruger Ulusal Parkında gerçekleşen olayda, bir grup aslan yasak yollarla avlanan bir avcıya saldırdı.
AVCININ SADECE BAŞI BULUNDU
Olay yerinde avcının yalnızca başı bulunurken, polis sözcüsü Moatshe Ngoepe ilk olarak adamın birkaç gündür kayıp olan park çalışanı ve kamyon şoförü olduğu düşünüldüğünü; ancak, sonrasında olayda kurban giden kişinin yasak yollarla avlanan bir avcı olduğunun belirlendiğini açıkladı.
YORUMLAR (13)
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Yarasın koçum . Bal kaymak olsun !!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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önce onlar başlattı komserimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ava giderken avlanmışlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yasakmışım sunu budırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayvanlar.hayvandegil.hayvanlarala.ugrasan.hayvan.onlarmasumlar.kimseye.zararı.olmazCevap Yaz 5 Yayından Kaldır