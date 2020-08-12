Aslankaya'dan hayvan yetiştiricilerine sıcaklık uyarısı Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricileri ve besicilerine sıcaklık uyarısında bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricileri ve besicilerine sıcaklık uyarısında bulundu.

Bugünlerde ilçede hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Aslankaya, aşırı sıcakların insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Aslankaya, "Hayvanlar soğuk havalarda vücudunu belli bir ısıda tutabilirler. Ancak sıcak havalarda vücutlarını sıcağa göre ayarlayamıyorlar. Vücutlarını soğutamıyorlar. Hayvanların sıcak havalarda solunum sayıları artar, soluk alıp vermede gözle görülebilen artma ve terleme görülür. Terlemeyle birlikte hayvanda sıvı kaybı daha fazla olur. İştahsızlık, bununla birlikte harekette zayıflama, süt veriminde azalma gibi etkenler de meydana gelebilir. Bu nedenlerden dolayı yetiştiricilere hayvanlarını sabah 06.00 ile 11.00 arası ve 16.00'dan sonra otlak ve meralara çıkarmalarını öneriyorum." dedi.

Kaynak: AA