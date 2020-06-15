Aslankaya'dan ÇKS başvurusu uyarısı Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2020 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği uyarısında bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2020 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği uyarısında bulundu.

Aslankaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin 2020 üretim yılına ilişkin Eylül 2019'da başlayan ÇKS başvurularının 30 Haziran'da mesai bitiminde sona ereceğini, çiftçilerin herhangi bir olumsuzluğu ve yığılmaları dikkate alarak başvuru için son başvuru tarihini beklememesi gerektiğini söyledi.

Üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Aslankaya, "Bu kapsamda çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 Haziran'a kadar arazilerinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Yalnız çiftçilerimizin ÇKS başvurusu esnasında münavebe ekim nöbeti şartına dikkat ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Örneğin 2018 yılında parsele buğday, 2019 yılında buğday müracaatı yapıldıysa 2020 yılı üretim sezonunda aynı parsele buğday müracaatı yapılamamaktadır." dedi.

Kaynak: AA