Aslankaya'dan çiftçilere güve ve böcek uyarısı Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarıda bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin hububatlarını koyacakları ambar ve depolarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Yeni ürün ambara konulmadan öncesi ve sonrasında koruyucu ve ilaçlı önlem alınması, varsa tamiratlarının yapılması gerektiğini belirten Aslankaya, "İlçe halkı arasında güve olarak bilinen ambar zararlısı ve böcekler, bulundukları besin ortamından beslenerek üreticinin ekonomik kaybına neden olmaktadır. Çiftçilerimiz hasat edilen yeni ürün ambara konulmadan önce nem almayacak şekilde iyice kurutulmalı. Eğer ambarda eskiden kalan ürün varsa bu ürünler karıştırılmamalı." dedi.

Aslankaya, çiftçilerin ambar zararlılarına karşı yapacağı mücadele ile ilgili tarım müdürlüklerinden ve serbest ziraat mühendislerinden bilgi alabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA