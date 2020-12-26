Aslankaya'dan besicilere ayak ve tırnak bakımı uyarısı
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Aslankaya'dan besicilere ayak ve tırnak bakımı uyarısı

26.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:57
Aslankaya'dan besicilere ayak ve tırnak bakımı uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, büyükbaş hayvanların daha sağlıklı ve verimli olmaları için besicilere tırnak ve ayak bakımı konusunda uyarıda bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, büyükbaş hayvanların daha sağlıklı ve verimli olmaları için besicilere tırnak ve ayak bakımı konusunda uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, yarı açık ve kapalı sistem işletmeciliği dolayısıyla büyükbaş hayvanlarda düzenli yapılan ayak ve tırnak bakımı sonrası yüzde 15'lere varan oranda verim artışının bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Gezinemeyen hayvanların rahatça hareket etmesinin kısıtlı olduğunu anlatan Aslankaya, "Hayvanlarda hareket etmelerinin kısıtlı olduğu bu gibi işletmelerde, tırnakların aşırı uzamasına bağlı olarak tırnak bozuklukları ve hastalıklar meydana gelir. Enfeksiyonla da hayvanda topallama meydana gelir. Topallayan hayvan yeterince ayakta duramaz, yem tüketemez, beslenemez. Beslenemeyen hayvanda süt verimi azalır. Üstelik kızgınlık belirtilerini tam olarak gösteremez. Hayvanların refahı ve verimin artması için ayak ve tırnak bakımının ciddiye alınması gerekir." dedi.

Tırnak kesme işleminin tecrübeli kişilere yaptırılması gerektiğini vurgulayan Aslankaya, hayvan yetiştiricilerinin tarım orman müdürlükleri ile veteriner hekimlerine başvurabileceklerini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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