Aslankaya'dan arıcılara kovanlarda kat atımı uyarısı Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arıcılara kovanlarda kat atımı uyarısında bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arıcılara kovanlarda kat atımı uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kovanlarda arıların çerçevelerin ön ve arkasında dolgun şekilde olmadan kat atılmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Kat atımı için kuluçkalığın tam anlamı ile dolu olması gerektiği belirten Aslankaya, "Kuluçkalık içindeki 8 çerçeve yumurta ile dolduğunda ve verilen çerçevelerin üstten bakıldığında beyazlaşmış bir hal aldığı görüldüğünde kolonilere kat atılıp yuva genişletilmelidir. Bal mevsiminin başladığı dönemle arılarımızın iki katının da arı ile dolu olması gerekliliği akıldan çıkarılmamalıdır." dedi.

Kolonilere kat atılırken kuluçkalıkta bulunan kapalı gözlü yumurta içeren iki çerçevenin yukarı alınmasının önem taşıdığını anlatan Aslankaya, bunların yerlerine kabarmamış çerçeve verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA