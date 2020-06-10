Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği ve köylerde su depolarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği ve köylerde su depolarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, "Tokul köyü altyapı yenilemesi içme suyu ile beraber, Örenköy'e kadar sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Göğnükören köyü anayolumuza beton asfalt atıyoruz. Bunun yanında Bayramşah, Bayat ve Tokul köyü içme suyu İshale hatları, Çalköy, Aslıhanlar köyü arası grup yolu büyük onarım iyileştirme çalışması, Senişler köyü genişletme ve asfaltlama çalışmaları ve tüm köylerimizin su deposu onarım bakım çalışmaları devam ediyor. Aslanapa ilçemizin hak ettiği hizmeti alması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA