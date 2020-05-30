Aslanapa pazarı kurulmayacak Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta kurulmayacağı açıklandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta kurulmayacağı açıklandı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta pazar günü kurulan ilçe pazarının 31 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına karar verilmiştir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA