Aslanapa Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları
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Aslanapa Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları

Aslanapa Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu'nda Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu'nda Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Aslanapa Kaymakam Özgür Pelvan, "Güçlendirme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulunu ziyaret ettik. Çevre düzenlemesi ve güçlendirme çalışmaları hakkında gerekli bilgileri okul idaremizden aldık. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesini ve çok daha güzel bir ortamda öğrencilerimizin eğitim almasını hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları
Aslanapa Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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