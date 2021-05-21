Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları
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Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları

Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu'nu Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu'nu Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Aslanapa Kaymakam Özgür Pelvan, "Okul ziyaretleri kapsamında güçlendirme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulunu ve Aslanapa Anaokulunu ziyaret ettik. Çevre düzenlemesi ve güçlendirme çalışmaları hakkında gerekli bilgileri aldık. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz. Anaokulu öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettik. Bizlere çiçek hediye ettiler. Her biri çiçek olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları
Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları
Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları
Aslanapa Ortaokulu'nda çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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