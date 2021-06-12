Aslanapa Örenköy'e halı saha

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Kütahya İl Özel İdaremiz tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan

gelen ödenek ile ilçemize bağlı Örenköy köyümüze, köy halkımızın ve civar köylerimizden vatandaşlarımızın ihtiyaçları için yapılan halı sahamızın açılışını gerçekleştirdik. Bu hizmetin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, "Şehirde ne varsa köyde de o olacak" vizyonu çerçevesinde hizmetler devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı